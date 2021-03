Covid | Londra blinda le frontiere | multa di 5 000 sterline a chi va all’estero

(Di martedì 23 marzo 2021) Il governo teme di compromettere gli eccezionali risultati ottenuti grazie alla campagna vaccinale. Si potrà uscire solo per motivi di lavoro o urgenze, chi arriva dovrà osservare la quarantena in un hotel a sue spese

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Londra

QUI LONDRA

Nelle ultime 24 ore nel Regno Unito sono stati registrati 5.342 nuovi casi di- 19 e 17 ... Tensione anche fra Ue e Regno Unito - Nel frattempo, sale la tensione anche tra Ue esulle ..., 23 mar 09:58 - Il governo britannico starebbe pensando di rendere obbligatoria per legge la vaccinazione antiper coloro che lavorano nelle case di...Dalla gestione molto dubbia della pandemia da parte del governo Johnson, al successo della campagna di vaccinazione. Le nostre considerazioni ...Londra in particolare sarebbe diventata di li a poco una citta’ fantasma, con strade del centro vuote ed ospedali pieni. Il giorno in cui il premier britannico dichiarò il Regno Unito “zona rossa”, i ...