Covid: asintomatici responsabili del 60% dei contagi

Covid: il 59% dei contagi è da asintomatici, di cui il 35% in fase pre-sintomatica secondo l'immunologo statunitense Anthony Fauci Circa un terzo delle persone contagiate dal coronavirus SarsCov2 rimane asintomatico. Uno dei principali problemi per l'isolamento e tracciamento dei casi, è rappresentato dal fatto che "Il 59% dei contagi è da asintomatici, di cui…"

