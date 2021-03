Contagi | a Miano è rosso profondo in 12 zone | la mappa dell' Ats

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Contagi Miano

leggo.it

In corso Buenos Aires con 236 nuovi; il Quartiere Adriano e Lambrate, entrambi con 246 nuovi positivi; da Lorenteggio a Giambellino con 237, cosi come la Bovisa; a Quinto Romano sono 235; 229 ...L'analisi mette in luce che l'aumento dei''è evidente in t utte le classi di età '' con ... Piscinola, Scampia), XI (Pianura, Soccavo), III (San Carlo all'Arena, Stella) e VII (, San ...Simona RomanòIl Covid dilaga a Milano e la terza ondata può aver toccato il picco in città, come previsto dagli algoritmi degli epidemiologi. È una cottura a fuoco lento. Iniziata piano ...È quanto emerge dal report dall’Ats Milano, che fotografa non solo l’avanzata del virus ma anche dove si è “insediato” durante la settimana trascorsa. QUARTIERI PIÙ CONTAGIATI. Il centro è l’area più ...