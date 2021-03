Ciclismo | Ranking UCI | Roglic in testa | nessun azzurro in top-10 Italia quinta nella classifica per Nazioni

(Di martedì 23 marzo 2021) Primozsi conferma inalUCI, lasiglata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Lo sloveno, lo scorso anno vincitore della Vuelta di Spagna e secondo al Tour de France, occupa la prima posizione con 4502 punti e ha un margine cospicuo sul connazionale Tadej Pogacar, il quale ha iniziato la stagione con una bellissima affermazione alla Tirreno-Adriatico e insegue a 3505 punti. Alle spalle dei balcanici troviamo gli altri tre fenomeni dell’attualemondiale: il belga Wout van Aert, spettacolare in alcune tappe della Corsa dei Due Mari e poi terzo alla Milano-Sanremo, è terzo con 2955 punti; l’olandese Mathieu van der Poel, impostosi alle Strade Bianche, è quarto con 2645 punti; il francese Julian Alaphilippe, Campione del Mondo in carica, chiude la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Ranking

la Repubblica

La tiratrice biancazzurra che nell'anno passato è balzata in testa almondiale di trap ... Ad annunciare il nome del vincitore è stato Paolo Bettini , campione olimpico disu strada ad ...... il rugby vuole impedirne la partecipazione, mentre nell'atleta transgender Rachel ... l'occasione in cui i tempi saranno inseriti neimondiali e validi per il pass di Tokyo. La ...Analizando la inversión por habitante, Bélgica lidera el ránking con 13,61 euros por persona. España figura en la parte más baja del ranking con menos de 20 céntimos por persona.El ciclista mocano Abner González participará desde este martes en Italia, en su segunda gran prueba por etapas del año, y quinto evento en general desde que debutó el pasado 11 de febrero en el World ...