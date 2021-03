Auto venduta ma con tanti fermi amministrativi | due persone denunciate per truffa dai carabinieri

Advertising

ClubAlfaIt : #Fiat Strada potrebbe essere l'auto più venduta in Brasile anche nei prossimi mesi - AsiaNotizie : RT @Asiablog_it: ??#CINA?? L'#auto elettrica cinese più venduta è la Wuling Hong Guang Mini EV: costa meno di 5000 euro ed è lunga 2,91 met… - Reartwo : RT @Asiablog_it: ??#CINA?? L'#auto elettrica cinese più venduta è la Wuling Hong Guang Mini EV: costa meno di 5000 euro ed è lunga 2,91 met… - Asiablog_it : ??#CINA?? L'#auto elettrica cinese più venduta è la Wuling Hong Guang Mini EV: costa meno di 5000 euro ed è lunga 2… - ShelbyMaury : Avete presente questa pubblicità? 'Noi alla vostra auto ve la sopravvalutiamo' . Un mio amico aveva una W. Golf… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto venduta

corriereadriatico.it

Ha contattato i venditori per rinunciare all'e riavere indietro i soldi. Le due parti si sono accordate, lui ha restituito la macchina e ha ricevuto un assegno di 3.500 euro, che però poi è ......nel 2020 l'elettrica piùin Europa. Lo è sia per quanto ' si paga ' un singolo kWh di capacità, sia per il costo di ogni km di autonomia . E si nota che, in proporzione, non sono lecon ...vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione. A Caltanissetta, i finanzieri del locale gruppo hanno fermato un uomo, originario del capoluogo, alla guida di un’auto diretto al ...Annuncio vendita Peugeot 2008 BlueHDi 100 S&S Allure usata del 2019 a Pordenone nella sezione Auto usate di Automoto.it ...