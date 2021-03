Attentato in Niger, 137 vittime civili: il più sanguinoso attacco degli ultimi anni (Di martedì 23 marzo 2021) E’ salito ad almeno 137 morti il bilancio delle vittime civili uccise in Niger in una serie di attacchi compiuti domenica 21 marzo contro diversi villaggi al confine con il Mali. La notizia del peggior Attentato degli ultimi anni contro la popolazione locale nel Sahel è stata confermata dal governo di Niamey che ha inoltre decretato un lutto nazionale di tre giorni a partire da oggi martedì 23 marzo. In una nota, le autorità Nigerine hanno parlato di un “atto barbaro”, il quarto massacro di civili dall’inizio dell’anno, “perpetrato da individui senza fede né legge”. Il governo ha quindi invitato la popolazione a “essere più vigile” e ha assicurato la propria determinazione a “continuare la lotta al terrorismo fino alla vittoria ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021) E’ salito ad almeno 137 morti il bilancio delleuccise inin una serie di attacchi compiuti domenica 21 marzo contro diversi villaggi al confine con il Mali. La notizia del peggiorcontro la popolazione locale nel Sahel è stata confermata dal governo di Niamey che ha inoltre decretato un lutto nazionale di tre giorni a partire da oggi martedì 23 marzo. In una nota, le autoritàine hanno parlato di un “atto barbaro”, il quarto massacro didall’inizio dell’anno, “perpetrato da individui senza fede né legge”. Il governo ha quindi invitato la popolazione a “essere più vigile” e ha assicurato la propria determinazione a “continuare la lotta al terrorismo fino alla vittoria ...

Advertising

news_mondo_h24 : Niger, oltre 100 civili uccisi in tre villaggi - jokervilma : RT @Activnews24: In Niger, almeno 65 persone sono morte in un attentato terroristico nei pressi di Banibangou, nella regione di Tillabéry,… - Activnews24 : In Niger, almeno 65 persone sono morte in un attentato terroristico nei pressi di Banibangou, nella regione di Till… -