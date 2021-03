“Astrazeneca scandalosa, produce solo in uno stabilimento su 5. Danni a nostra reputazione”: la dg Ue alla Salute attacca la società (Di martedì 23 marzo 2021) “Abbiamo avuto un primo trimestre tutt’altro che facile, ma alcune società rispettano i contratti come Pfizer e Moderna e vanno avanti con le consegne nonostante alcuni problemi iniziali“. Chi invece non rispetta quanto pattuito è Astrazeneca, la multinazionale anglo-svedese che produce il siero elaborato dall’università di Oxford e che finora ha registrato ampi tagli alle consegne nel primo trimestre, e annunciato che anche nel secondo le dosi consegnate non saranno 180 milioni come inizialmente pattuito, ma solo 70. A tornare ad attaccare le forniture della società è la direttrice generale della direzione Salute della Commissione europea, Sandra Gallina, nel corso di un’audizione in commissione Bilancio del Parlamento europeo. “Il problema è stato con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) “Abbiamo avuto un primo trimestre tutt’altro che facile, ma alcunerispettano i contratti come Pfizer e Moderna e vanno avanti con le consegne nonostante alcuni problemi iniziali“. Chi invece non rispetta quanto pattuito è, la multinazionale anglo-svedese cheil siero elaborato dall’università di Oxford e che finora ha registrato ampi tagli alle consegne nel primo trimestre, e annunciato che anche nel secondo le dosi consegnate non saranno 180 milioni come inizialmente pattuito, ma70. A tornare adre le forniture dellaè la direttrice generale della direzionedella Commissione europea, Sandra Gallina, nel corso di un’audizione in commissione Bilancio del Parlamento europeo. “Il problema è stato con ...

