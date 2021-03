Asl Rm 6 | psicoterapia online breve | risposta a pazienti

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma – La Asl Roma 6, in linea con la Regione Lazio, punta sulla telemedicina e sulla digitalizzazione della sanita’ “nell’ottica di un efficientamento dell’assistenza”. Lo si legge sul sito dell’Azienda sanitaria. “Negli ultimi mesi- scrive- le restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19 hanno mostrato quanto puo’ essere importante laa distanza purche’ venga condotta attraverso interventi clinicamente fondati e scientificamente validati. Da ottobre 2020 la Asl Roma 6 ha riavviato una ricerca, approvata dal Comitato Etico Lazio2, in collaborazione con la start-up Transiti.net, l’Universita’ degli studi di Palermo e l’Universita’ degli studi di Torino, finalizzato a sviluppare un modello di intervento maggiormente efficace, tempestivo e capillare nel contrasto ad ansia e depressione, tramite un metodo certificato di...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Asl psicoterapia

RomaDailyNews

I cittadini possono usufruire di colloqui di accoglienza, orientamento,e consulenze ...sia di Ladispoli che Cerveteri che operano a stretto contatto con i Servizi Sanitari dellaRoma ...... oggi, ad un anno dalla pandemia, ladi Roma 6 sta puntando ancora di più sul rafforzamento del servizio di 'online '. Ansia e depressione da pandemia ' La pandemia infetta non solo ...Lo Sportello contro la violenza di genere offre un servizio telefonico di accoglienza dal lunedì al venerdì, al numero 389 0921510 ...La pandemia infetta non solo il corpo ma anche la mente: la paura del contagio e la crisi socioeconomica in atto moltiplicano esponenzialmente il disagio psichico. In chi è entrato in contatto con il ...