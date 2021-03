Zona Euro, si riduce surplus partite correnti a gennaio (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Nel mese di gennaio, la bilancia delle partite correnti dell’Area Euro chiude con un surplus di 30,5 miliardi di Euro, in calo rispetto all’avanzo di 36,7 miliardi di dicembre. I dati non destagionalizzati evidenziano un avanzo di 5,8 miliardi rispetto ai 51,9 miliardi precedenti e si confrontano con i 34,3 miliardi stimati dal consensus. E’ quanto ha rilevato dalla BCE, secondo cui la componente dei servizi ha evidenziato un saldo positivo di 12 miliardi e quella dei beni di 39 miliardi, mentre la partita dei redditi evidenzia un disavanzo di 4 miliardo ed i redditi secondari di 17 miliardi.Nell’arco del 2020, le partite correnti hanno registrato un surplus di 263 miliardi di Euro (2,3% del PIL), ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Nel mese di, la bilancia delledell’Areachiude con undi 30,5 miliardi di, in calo rispetto all’avanzo di 36,7 miliardi di dicembre. I dati non destagionalizzati evidenziano un avanzo di 5,8 miliardi rispetto ai 51,9 miliardi precedenti e si confrontano con i 34,3 miliardi stimati dal consensus. E’ quanto ha rilevato dalla BCE, secondo cui la componente dei servizi ha evidenziato un saldo positivo di 12 miliardi e quella dei beni di 39 miliardi, mentre la partita dei redditi evidenzia un disavanzo di 4 miliardo ed i redditi secondari di 17 miliardi.Nell’arco del 2020, lehanno registrato undi 263 miliardi di(2,3% del PIL), ...

Zona Euro, si riduce surplus partite correnti a gennaio Nel mese di gennaio , la bilancia delle partite correnti dell'Area Euro chiude con un surplus di 30,5 miliardi di euro, in calo rispetto all'avanzo di 36,7 miliardi di dicembre . I dati non destagionalizzati evidenziano un avanzo di 5,8 miliardi rispetto ai 51,9 miliardi precedenti e si confrontano con i 34,3 ...

