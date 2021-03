Venezia e la sua gloria, la Serenissima compie 1600 anni (Di lunedì 22 marzo 2021) Conto alla rovescia per il compleanno di Venezia. Cominceranno giovedì prossimo, 25 marzo, le celebrazioni per i 1600 anni dalla fondazione di una delle città più belle e magiche del mondo. Leggenda vuole che la posa della prima pietra della chiesa di San Giacomo di Rialto (San Giacometto) sia avvenuta il 25 marzo del 421. Ma quando è davvero nata Venezia? In realtà gli storici non concordano su una data esatta. Quei secoli in cui il tramonto dell’Impero romano rivoluzionava ogni cosa videro continui flussi migratori. Si giunse così agli insediamenti dei primi abitanti negli isolotti della laguna. A essi poi si aggiunse l’arrivo dei veneti che fuggivano dalla terraferma per scampare ai primi assalti delle invasioni barbariche. Quel 25 marzo a San Giacomo Per convenzione la fondazione di Venezia resta ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 22 marzo 2021) Conto alla rovescia per il compleanno di. Cominceranno giovedì prossimo, 25 marzo, le celebrazioni per idalla fondazione di una delle città più belle e magiche del mondo. Leggenda vuole che la posa della prima pietra della chiesa di San Giacomo di Rialto (San Giacometto) sia avvenuta il 25 marzo del 421. Ma quando è davvero nata? In realtà gli storici non concordano su una data esatta. Quei secoli in cui il tramonto dell’Impero romano rivoluzionava ogni cosa videro continui flussi migratori. Si giunse così agli insediamenti dei primi abitanti negli isolotti della laguna. A essi poi si aggiunse l’arrivo dei veneti che fuggivano dalla terraferma per scampare ai primi assalti delle invasioni barbariche. Quel 25 marzo a San Giacomo Per convenzione la fondazione diresta ...

