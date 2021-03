Uomini e donne, tra Massimiliano ed Eugenia s'insinua Federica (Di lunedì 22 marzo 2021) Continua la frequentazione tra il tronista romano e la giovane trentina ma prende anche forma un nuovo scenario, quello che vede Morra approcciarsi ad un'altra corteggiatrice con la quale è uscito in . Leggi su today (Di lunedì 22 marzo 2021) Continua la frequentazione tra il tronista romano e la giovane trentina ma prende anche forma un nuovo scenario, quello che vede Morra approcciarsi ad un'altra corteggiatrice con la quale è uscito in .

Advertising

matteorenzi : Bellissima la campagna “The Hiring Chain” con il meraviglioso contributo di Sting. Oggi è la giornata internazional… - matteosalvinimi : ???? In memoria di tutte le Vittime delle mafie, di servitori dello Stato che hanno dato la vita per la legalità, di… - meb : Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti… - PieraBelfanti : @PoliticaPerJedi @AndreaMarcucci @SenatoriPD Ci si chiede quale miele ci sarà mai su quelle poltrone da non riuscir… - femme3000 : Ma Pitticchio a Uomini e donne io mi sento ancora male #uominiedonne -