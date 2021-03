SIT prosegue il programma di buy-back

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – SIT ha reso noto che, nell’ambito deldi acquisto di azioni proprie deliberato dall’assemblea degli azionisti il 6 maggio 2020 ed avviato in pari data, tra il 15 e il 19 marzo 2021, ha acquistato 5.240 azioni ordinarie SIT ad un prezzo medio unitario di 7,2261 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 37.864,52 euro. A seguito di tali acquisti la Società possiede, al 19 marzo, un totale di 401.517 azioni proprie, pari all’1,6056% del capitale sociale. A Piazza Affari, rialzo marcato per SIT, che archivia la sessione in utile dell’1,12% sui valori precedenti.

Da piazza De Ferrari questa volta si prosegue verso via Roma. Ristoratori, palestre, tassisti, bar ... quel lunedì con blocco della sopraelevata; la seconda lo scorso lunedì con sit-in in nella zona ...La nostra redazione ha intervistato Sergio Crocco - fondatore della 'Terra di Piero' - e Gianni Romeo - presidente del Banco Alimentare in Calabria - per approfondire meglio il contesto che si trova a ...Corteo prosegue in via Galata: in fondo a via San Vincenzo c'è una ... la seconda lo scorso lunedì con sit-in in nella zona di via Brigata Liguria e alla Foce – ndr) al megafono c'è Fabrizio Bogo, ...