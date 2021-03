Sconcerti: se adesso decidono le Asl, perché si continua a giocare? (Di lunedì 22 marzo 2021) adesso è l’Ats di Milano con il caso dei calciatori dell’Inter in quarantena che sono stati convocati dalla rispettive nazionali, prima c’è stata l’Asl di Napoli e in mezzo quella di Torino che hanno deciso le sorti di alcuni incontri, tutti casi che sanciscono, senza dirlo apertamente che il protocollo, redatto per far proseguire il campionato durante la pandemia di coronavirus, non funziona più Cosa che sottolinea anche Sconcerti sul Corriere della Sera Si discute infine molto sulle regole fra calcio e virus. Il protocollo non fu trovato per far piacere a qualcuno, ma per avere regole comuni per giocare. Se adesso decidono le Asl, perché si continua a giocare? perché ci si assembra tra umani sudati se tutto il Paese è in lockdown? ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021)è l’Ats di Milano con il caso dei calciatori dell’Inter in quarantena che sono stati convocati dalla rispettive nazionali, prima c’è stata l’Asl di Napoli e in mezzo quella di Torino che hanno deciso le sorti di alcuni incontri, tutti casi che sanciscono, senza dirlo apertamente che il protocollo, redatto per far proseguire il campionato durante la pandemia di coronavirus, non funziona più Cosa che sottolinea anchesul Corriere della Sera Si discute infine molto sulle regole fra calcio e virus. Il protocollo non fu trovato per far piacere a qualcuno, ma per avere regole comuni per. Sele Asl,sici si assembra tra umani sudati se tutto il Paese è in lockdown? ...

Advertising

napolista : Sconcerti: se adesso decidono le Asl, perché si continua a giocare? Perché ci si assembra tra umani sudati se tutt… - dino_andreani : @xyz21271663 @EmanueleBottoni Sconcerti ci è arrivato adesso?Coverciano è nata con quello scopo. Il 'patentino' ser… - RaimondoRescig1 : @pierofraccaro @ColpogobboYtube Vabe dai adesso non lo stigmatizziamo come uno Sconcerti qualunque! ?? Però non è tu… -