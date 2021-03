Real Madrid, Varane: “Zidane Ct della Francia? Può essere una possibilità” (Di martedì 23 marzo 2021) “Allenare la Nazionale penso sia l’obiettivo di qualsiasi tecnico francese. Per Zidane può essere una possibilità, normale che possa candidarsi ma, in questo momento, non è importante. Il nostro ct sta portando avanti un ottimo lavoro e dobbiamo essere concentrati sui prossimi obiettivi: la qualificazione per il Mondiale e la vittoria nell’Europeo“. Queste le dichiarazioni del difensore della Francia e del Real Madrid, Raphael Varane, in un’intervista a Europe 1. E su Karim Benzema, assente ormai da anni in Nazionale: “Non sono il più adatto a parlarne e poi questo argomento mi mette a disagio. Siamo compagni di squadra da anni, abbiamo vinto quattro volte la Champions, lo vedo migliorare ogni giorno. Posso dire che sta giocando il suo ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) “Allenare la Nazionale penso sia l’obiettivo di qualsiasi tecnico francese. Perpuòuna, normale che possa candidarsi ma, in questo momento, non è importante. Il nostro ct sta portando avanti un ottimo lavoro e dobbiamoconcentrati sui prossimi obiettivi: la qualificazione per il Mondiale e la vittoria nell’Europeo“. Queste le dichiarazioni del difensoree del, Raphael, in un’intervista a Europe 1. E su Karim Benzema, assente ormai da anni in Nazionale: “Non sono il più adatto a parlarne e poi questo argomento mi mette a disagio. Siamo compagni di squadra da anni, abbiamo vinto quattro volte la Champions, lo vedo migliorare ogni giorno. Posso dire che sta giocando il suo ...

