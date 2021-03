Pd: Letta, 'su rientro fuoriusciti ci ragioneremo, servono scelte ponderate' (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar (Adnkronos) - Sulla possibilità che i fuoriusciti rientrino nel Pd "è importante fare le scelte giuste e ben ponderate. Ci sono di mezzo passioni, le scelte le faremo al momento opportuno". Lo ha detto Enrico Letta a Repubblica Tv. Per chi è uscito dal partito "ho grande rispetto, con Bersani c'è di più del rispetto, c'è amicizia, è molto di più. Ne ragioneremo, non sono uno che su questi termi, con persone di mezzo, butta lì una soluzione o una battuta", ha spiegato Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar (Adnkronos) - Sulla possibilità che irientrino nel Pd "è importante fare legiuste e ben. Ci sono di mezzo passioni, lele faremo al momento opportuno". Lo ha detto Enricoa Repubblica Tv. Per chi è uscito dal partito "ho grande rispetto, con Bersani c'è di più del rispetto, c'è amicizia, è molto di più. Ne, non sono uno che su questi termi, con persone di mezzo, butta lì una soluzione o una battuta", ha spiegato

Advertising

TV7Benevento : Pd: Letta, 'su rientro fuoriusciti ci ragioneremo, servono scelte ponderate'... - Massimo1Aldo : @myrtamerlino Un annuncio lo azzeccate..un altro dite fesserie da soliti fautori sinistri. X es..Letta e Salvini 'S… - danieledv79 : RT @SinistraProgre1: @giorgio_gori @Comincini A me sembrava di aver sentito parlare Letta di trasformismi inaccettabili e di come combatter… - GiorgioSciara01 : @sciltian @ItaliaViva Io dico che Letta non ha in mente il rientro di Renzi nel Pd come ha più volte specificate. F… - SinistraProgre1 : Un componente di IV - che ha fatto cadere il precedente governo - torna nel PD, partito da cui proveniva. Questi 'c… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta rientro Capigruppo e caso Tinagli. Già finita la "pax lettiana" Si registra il rientro nel Pd del senatore di Iv Eugenio Comincini. Il ritorno a casa dei senatori ... 'Una spaccatura che Letta poteva evitare, se avesse usato più cautela e buon senso', dice chi mette ...

MotoGP - Agostini a Marc Marquez: 'Torna in Qatar' - FormulaPassion.it Cosa che può essere letta in maniera positiva: vorrebbe dire che lo spagnolo crede veramente di ... Penso che saprebbe aspettare , rinunciare addirittura a un podio, per non compromettere il rientro. Io ...

Pd: Letta, 'su rientro fuoriusciti ci ragioneremo, servono scelte ponderate' Il Tempo MotoGP: Marc Marquez non correrà in Qatar nelle prime due gare Marc Marquez, slitta il rientro in MotoGP: non correrà le prime due gare in Qatar, vince la prudenza per il campione.

Marquez salta il GP del Qatar: «Per i medici rientro imprudente» Marc Marquez in Qatar non ci sarà. È la decisione ufficiale presa dalla Honda in accordo con i medici del campione spagnolo a pochi giorni dal via della stagione di MotoGp ...

Si registra ilnel Pd del senatore di Iv Eugenio Comincini. Il ritorno a casa dei senatori ... 'Una spaccatura chepoteva evitare, se avesse usato più cautela e buon senso', dice chi mette ...Cosa che può esserein maniera positiva: vorrebbe dire che lo spagnolo crede veramente di ... Penso che saprebbe aspettare , rinunciare addirittura a un podio, per non compromettere il. Io ...Marc Marquez, slitta il rientro in MotoGP: non correrà le prime due gare in Qatar, vince la prudenza per il campione.Marc Marquez in Qatar non ci sarà. È la decisione ufficiale presa dalla Honda in accordo con i medici del campione spagnolo a pochi giorni dal via della stagione di MotoGp ...