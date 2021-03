Microsoft usa Defender per installare la patch dopo l’attacco ad Exchange (Di lunedì 22 marzo 2021) Microsoft applicherà automaticamente una patch ai server Exchange attraverso Microsoft Defender. Il massiccio attacco hacker di SolarWinds lo scorso anno ha colpito molte aziende e istituzioni governative ma, in tutto e per tutto, Microsoft ha insistito sul fatto che la sua infrastruttura non veniva utilizzata per propagare la vulnerabilità. La società, tuttavia, ha affrontato il proprio problema di sicurezza dato che i server Exchange sono diventati parte di un altro imponente incidente di hacking. L’azienda si è adoperata per riparare quei buchi che risalgono a Exchange Server 2013 ma, in modo da non lasciare questioni così critiche nelle mani dei clienti, ora sta abilitando l’applicazione automatica di patch ai server ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 22 marzo 2021)applicherà automaticamente unaai serverattraverso. Il massiccio attacco hacker di SolarWinds lo scorso anno ha colpito molte aziende e istituzioni governative ma, in tutto e per tutto,ha insistito sul fatto che la sua infrastruttura non veniva utilizzata per propagare la vulnerabilità. La società, tuttavia, ha affrontato il proprio problema di sicurezza dato che i serversono diventati parte di un altro imponente incidente di hacking. L’azienda si è adoperata per riparare quei buchi che risalgono aServer 2013 ma, in modo da non lasciare questioni così critiche nelle mani dei clienti, ora sta abilitando l’applicazione automatica diai server ...

