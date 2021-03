L’Europa si è dotata di regole più severe per tutelare le sue riserve di acqua

Leggi su wired

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Foto: Ian Waldie/Getty Images)Dal 1993 il 22 marzo è la Giornata mondiale dell’, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sulla crisi idrica che colpisce oltre 2 miliardi di persone. Uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu è proprio garantire l’accesso a fonti dipulita e ai servizi igienico-sanitari a tutti entro il 2030. Per contribuire alla salvaguardia delle risorse idriche il 12 gennaio 2021 l’Unione europea ha adottato la nuova direttiva sulle acque destinate al consumo umano. Si tratta della prima legislazione europea in vigore grazie all’iniziativa popolare di cittadine e cittadini europei, che con 1,8 milioni di firme hanno chiesto alla Commissione di aggiornare la precedente direttiva del 1998. L’obiettivo è assicurare la buona qualità dell’per uso potabile, l’accesso garantito ...