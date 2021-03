Gazzetta - Fiorentina - Milan, pagelle: premiato Calhanoglu, tre 'bocciati' (Di lunedì 22 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport ha stilato le consuete pagelle per Fiorentina - Milan. Sei giocatori prendono 7 e tre sono sotto la sufficienza invece. Fondamentale vittoria del Milan contro la Fiorentina a ... Leggi su milanlive (Di lunedì 22 marzo 2021) Ladello Sport ha stilato le consueteper. Sei giocatori prendono 7 e tre sono sotto la sufficienza invece. Fondamentale vittoria delcontro laa ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan, colpaccio a Firenze. Nella scia dell’ #Inter resta solo il #Diavolo #FiorentinaMilan - UllalIBT : Manchester United have ‘clear advantage’ to sign Fiorentina's Nikola Milenkovic, according to Gazzetta dello Sport… - claudiamutti67 : RT @MilanNewsit: Fiorentina-Milan 2-3, la Gazzetta: 'Il Diavolo esiste' - MilanLiveIT : Valutazioni giuste su #FiorentinaMilan? - sportli26181512 : Moviola Gazzetta: Ibra, che malizia sull'1-0. Pezzella non protesta nemmeno. Diaz-Ribery, non c'è nulla: La Gazzett… -