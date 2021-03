Draghi sulla campagna vaccinale: “Regioni in ordine sparso, non va bene” (Di lunedì 22 marzo 2021) Mario Draghi incalza i governatori: le Regioni stanno procedendo in ordine sparso e questo per lui non è una buona cosa. “C’è chi non utilizza le dosi”, ha osservato il premier. A queste problematiche, si aggiunga anche il caso della Lombardia e della piattaforma ARIA, che per un errore di sistema non ha inviato gli sms di convocazione a quanti si erano prenotati per il vaccino, con la conseguenza che praticamente nessuno si è presentato all’appuntamento per la vaccinazione. Insomma, una ulteriore stangata alla campagna vaccinale che procede tra mille difficoltà ed è appena uscita dal blocco temporaneo che era stato posto sul vaccino AstraZeneca dopo le morti sospette. Draghi ha perciò invitato i governatori ad essere più solerti, ai fini di una buona riuscita ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Marioincalza i governatori: lestanno procedendo ine questo per lui non è una buona cosa. “C’è chi non utilizza le dosi”, ha osservato il premier. A queste problematiche, si aggiunga anche il caso della Lombardia e della piattaforma ARIA, che per un errore di sistema non ha inviato gli sms di convocazione a quanti si erano prenotati per il vaccino, con la conseguenza che praticamente nessuno si è presentato all’appuntamento per la vaccinazione. Insomma, una ulteriore stangata allache procede tra mille difficoltà ed è appena uscita dal blocco temporaneo che era stato posto sul vaccino AstraZeneca dopo le morti sospette.ha perciò invitato i governatori ad essere più solerti, ai fini di una buona riuscita ...

