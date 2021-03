De Luca contro Letta | la pazza idea che scuote il Pd

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDicono che se l’è legata al dito. E che, a questo punto, dopo le scelte di Enricoper la segreteria nazionale del Pd che hanno escluso suo figlio Piero, per lui è diventato proprio un fatto personale. Vincenzo Deil resto del Pd. E’ la lotta che caratterizzerà i prossimi mesi e che continuerà ad avere ripercussioni anche sulla scelta del candidato sindaco e sulla coalizione del centrosinistra prossimo venturo che lo dovrà sostenere a Napoli. Ma non solo. Chi parla col Governatore dice che sta maturando unaper rovesciare il tavolo, per giocarsi il tutto per tutto: tra due anni, Devuole candidarsi a segretario nazionale del Pd. Presumibilmente, proprioil suo caro nemico Enrico. ...