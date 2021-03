Covid: De Rosa (M5S), 'da Fontana e giunta Lombardia gestione fallimentare' (Di lunedì 22 marzo 2021) Milano, 22 mar. (Adnkronos) - "Prima il presidente Conte, poi gli odiatori della Lombardia, quindi l'algoritmo, ora i vertici di Aria, che lui stesso ha nominato per due volte solo nell'ultimo anno. Quand'è che Fontana e la sua giunta punteranno il dito sui veri responsabili di questa disastRosa e fallimentare gestione ovvero loro stessi?". Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Lombardia, Massimo De Rosa. "I vertici di Aria devono essere azzerati con atto di revoca. È inammissibile questo ennesimo tentativo di nascondere le responsabilità agli occhi dell'opinione pubblica. Opinione pubblica che ormai ha ben chiaro chi siano i veri responsabili del caos vaccini. Le nuove nomine dovranno essere fatte sulla base di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Milano, 22 mar. (Adnkronos) - "Prima il presidente Conte, poi gli odiatori della, quindi l'algoritmo, ora i vertici di Aria, che lui stesso ha nominato per due volte solo nell'ultimo anno. Quand'è chee la suapunteranno il dito sui veri responsabili di questa disastovvero loro stessi?". Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della, Massimo De. "I vertici di Aria devono essere azzerati con atto di revoca. È inammissibile questo ennesimo tentativo di nascondere le responsabilità agli occhi dell'opinione pubblica. Opinione pubblica che ormai ha ben chiaro chi siano i veri responsabili del caos vaccini. Le nuove nomine dovranno essere fatte sulla base di ...

