(Di lunedì 22 marzo 2021) Sotto 2 - 1 sembrava tutto finito. O meglio, proprio tutto no, perché anche in caso di sconfitta a Firenze il Milan sarebbe rimasto in piena corsa per la qualificazione Champions. Per quel che resta ...

Advertising

sportli26181512 : Calha, finalmente una prova da '10'. Tomori è un muro, Dalot concede troppo: Calha, finalmente una prova da '10'. T… - giovannisalvest : @g_lascala Ieri si e' visto quanto è importante la spina dorsale in perfetta forma Kiaer, Bennacer, Calha e Ibra se… - marcomagliano22 : Kessiè 7: magari non la migliore prestazione, ma è passato dal dover uscire al 60°, a correre fino al 94°. Altra pr… - sportli26181512 : Pagelle - Tomori-Kjaer, coppia da Champions. Ibra determinante. Finalmente Calha e Brahim: Queste le pagelle di Fio… - halloreus : RT @ehialexandra: oggi finalmente calha ritrovato -

Ultime Notizie dalla rete : Calha finalmente

pareva avviato all'ennesima prova balbettante di questo periodo non semplice per lui, reduce com'è dal Covid e da qualche acciacco. Invece s'è scosso, il numero 10. È salito di colpi nella ...ha segnato una rete bellissima, ma soprattutto è stato dentro alla partita: la condizionemigliora. Tutto al momento giusto, come il rientro di Bennacer. Con lui, in mezzo al campo ...Filippo Galli, ex difensore del Milan, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport a proposito della vittoria contro la Fiorentina dei ...Calha ha segnato una rete bellissima, ma soprattutto è stato dentro alla partita: la condizione finalmente migliora. (Calciomercato.com) Su altri giornali Medesimo voto, 6,5, poi per Simon Kjær ...