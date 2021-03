Allegri | “A giugno voglio tornare Alla Juventus? C’è già Pirlo”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo più di un anno, Massimilianoè tornato a parlare, e lo ha fattotrasmissione “Calcio Club” di Sky Sport. Tantissimi gli argomenti trattati dall’ex allenatore della, primo fra tutti ovviamente il suo futuro in panchina, fino ad arrivare ai problemi della, in crisi dopo la sconfitta di ieri contro il Benevento, edifficile situazione del calcio italiano in generale, con l’eliminazione di tutte le nostre squadre dalle coppe europee fatta eccezione per la Roma, che sarà impegnata ai quarti di finale di Europa League. Il ritorno diin panchina L’argomento principale è ovviamente quello del ritorno di Massimilianoin panchina, che, secondo quanto dice il diretto interessato, è ormai vicinissimo. Tante le opzioni ...

...la risposta della dirigenza fu quella di continuare con quello 'zoccolo duro' e mandare via:... ma non è cedibile a causa del valore a bilancio ancora da ammortizzare (aancora circa 22 ...A tutto'Del futuro non so ancora niente. Ma avoglio tornare, mi diverte ricominciare ad allenare', ha annunciatosenza esitazione. 'Se lo farò alla Juventus? No, c'è Pirlo ..."Giugno sta arrivando, voglio tornare". Massimiliano Allegri conferma il suo imminente rientro nel giorno del crollo Juve, ospite di Sky Calcio Club, in ...SULLE ITALIANE FUORI DALL'EUROPA - "Quanto accaduto in Europa deve farci riflettere, serve equilibrio. Servirebbe mettere al centro il giocatore e lavorarci. La tattica serve, ma ce la mettiamo in Eur ...