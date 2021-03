Allegri: “A giugno ritorno. Cristiano Ronaldo o Messi? Uno è più grande, uno è più forte. Sulla Juventus…” (Di lunedì 22 marzo 2021) C'era grande attesa per le parole di Massimiliano Allegri, ex tecnico anche di Milan e Juventus, nell'intervista a Sky nella trasmissione Calcio Club. Il mister ha annunciato il suo ritorno in panchina per la prossima estate ma non ha dato particolari indizi Sulla squadra che si troverà a guidare. Interessanti le sue parole sull'attualità calcistica, ma anche sullo scudetto e sul duello infinito tra Cristiano Ronaldo e Messi.A tutto Allegricaption id="attachment 581511" align="alignnone" width="752" Allegri (getty images)/caption"Del futuro non so ancora niente. Ma a giugno voglio tornare, mi diverte ricominciare ad allenare", ha annunciato Allegri senza esitazione. "Se lo farò alla Juventus? No, c'è ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 marzo 2021) C'eraattesa per le parole di Massimiliano, ex tecnico anche di Milan e Juventus, nell'intervista a Sky nella trasmissione Calcio Club. Il mister ha annunciato il suoin panchina per la prossima estate ma non ha dato particolari indizisquadra che si troverà a guidare. Interessanti le sue parole sull'attualità calcistica, ma anche sullo scudetto e sul duello infinito tra.A tuttocaption id="attachment 581511" align="alignnone" width="752"(getty images)/caption"Del futuro non so ancora niente. Ma avoglio tornare, mi diverte ricominciare ad allenare", ha annunciatosenza esitazione. "Se lo farò alla Juventus? No, c'è ...

