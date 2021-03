Uomini e Donne, l’ex tronista Mariano Catanzaro debutta su OnlyFans (Di domenica 21 marzo 2021) Se negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono moltissimi i ragazzi famosi ad usare OnlyFans, in Italia le cose sono un po’ diverse, ma stanno cambiando. Dopo il tronista Alessio Lo Passo e il cantante (ed ex corteggiatore del Trono Gay) Alex Palmieri, un altro volto noto di Uomini e Donne è sbarcato sul nuovo social network. Mariano Catanzaro ieri ha annunciato il suo arrivo su OnlyFans ed ha spiegato come mai ha deciso di aprire un account. “Ed è così che arrivato il momento fatidico. È stata una scelta ponderata e ben mirata, che darà una versione completamente inedita di me, ma senza cambiare ciò che vi ho sempre dimostrato, quindi state tranquilli. Ho deciso di atterrare anch’io sulla famosa piattaforma OnlyFans, ma in un modo diverso, esplicito ... Leggi su biccy (Di domenica 21 marzo 2021) Se negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono moltissimi i ragazzi famosi ad usare, in Italia le cose sono un po’ diverse, ma stanno cambiando. Dopo ilAlessio Lo Passo e il cantante (ed ex corteggiatore del Trono Gay) Alex Palmieri, un altro volto noto diè sbarcato sul nuovo social network.ieri ha annunciato il suo arrivo sued ha spiegato come mai ha deciso di aprire un account. “Ed è così che arrivato il momento fatidico. È stata una scelta ponderata e ben mirata, che darà una versione completamente inedita di me, ma senza cambiare ciò che vi ho sempre dimostrato, quindi state tranquilli. Ho deciso di atterrare anch’io sulla famosa piattaforma, ma in un modo diverso, esplicito ...

