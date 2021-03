Spunta una vecchia intervista di Akash Kumar: “No all’Isola, troppo trash” (Di domenica 21 marzo 2021) La vecchia intervista di Akash Kumar L’Isola dei Famosi è iniziata da appena una settimana eppure alcuni dei suoi protagonisti stanno facendo discutere non poco. È il caso di Akash Kumar, criticato un po’ da tutti. Tra gli ultimi, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Nicolò Ferrari. Il modello oltre a far parlare di sé L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 21 marzo 2021) LadiL’Isola dei Famosi è iniziata da appena una settimana eppure alcuni dei suoi protagonisti stanno facendo discutere non poco. È il caso di, criticato un po’ da tutti. Tra gli ultimi, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Nicolò Ferrari. Il modello oltre a far parlare di sé L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

rep_roma : Casina Valadier, spunta una tettoia che deturpa la gemma del Pincio. Via ai controlli dei vigili [di Simona Casalin… - ItaliaNEWS : Casina Valadier, spunta una tettoia che deturpa la gemma del Pincio. Via ai controlli dei vigili… - jimincatbot : a voi non serve avete già liam che appena spunta fa una paura che pure il demone va via dai vostri corpi - Sevenpress : Una Tarros Spezia molto rimaneggiata la spunta a Livorno - SettimanaS : BASKET Una Tarros Spezia molto rimaneggiata la spunta a Livorno -