Serie A | Roma-Napoli 0-0 LIVE Tonfo Juve con il Benevento Vincono Milan | Lazio | Samp e Atalanta

(Di domenica 21 marzo 2021)A, il programma e i risultati di domenica 21 marzo. Lantus contro ilil big match.A, il programma e i risultati di domenica 21 marzo. Dopo i successi di Genoa, Bologna e Spezia, la ventottesima giornata si conclude con sei partite in calendario. La domenica è aperta dalla vittoria dell’in casa del Verona, un successo importante in chiave quarto posto. Nelle partite delle 15 a sorpresa lantus sconfitta in casa del. Benedoria contro Udinese e Torino. Nella partita delle 18 ilriesce a portare tre punti da Firenze.A, i risultati di domenica 21 ...

Advertising

FBiasin : Paulo #Fonseca è l'unico tecnico 'italiano' ancora in corsa in Europa. Parlavamo di esonero - con tanto di lista d… - SkySport : Inizia Roma-Napoli: segui il LIVE ? #RomaNapoli Su Sky Sport Uno ? #SkySerieA #SkySport - repubblica : Diretta Roma-Napoli 0-0 - luca_ok : RT @repubblica: ?? Calcio, serie A: segui la diretta Roma-Napoli - repubblica : ?? Calcio, serie A: segui la diretta Roma-Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Roma

- Nascosti dietro la tastiera, coperti nei meandri della rete per lanciare insulti e auguri di ... Simy, classe '92, capocannoniere nellaB 2019 - 2020 , nel postare le frasi ricevuto ieri ...Commenta per primo Il posticipo serale della ventottesima giornata diA è- Napoli, che scenderanno in campo alle 20:45 all'Olimpico di. Due squadre che vogliono lottare fortemente per trovare un posto in Champions League e stasera una delle due potrebbe ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Roma e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...La Roma ospita il Napoli tra le mura dell'Olimpico in occasione della 28a giornata di Serie A. La diretta del match!