Roma-Napoli, Fonseca: "Non abbiamo la mentalità per giocare queste gare" (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto queste le parole del tecnico della Roma Fonseca, al termine del match contro il Napoli: "Non abbiamo la mentalità per giocare con questo tipo di squadre, ho visto una squadra che nel primo tempo non ha avuto coraggio, mentre nella ripresa ho visto un'altra squadra. Nella ripresa è stata una partita diversa, nel primo tempo non siamo esistiti perché non abbiamo avuto coraggio". Il tecnico parla poi delle responsabilità della sconfitta: "Di tutti, lo siamo tutti. Se abbiamo paura di giocare, è difficile. Nella ripresa abbiamo dimostrato di saper fare qualcosa, non possiamo entrare con questa paura, questa è stata la differenza. Se la squadra non ha giocato come nella ...

