Quando comincia la MotoGP? Programma GP Qatar, orari, tv, streaming (Di domenica 21 marzo 2021) Nel prossimo weekend (26-28 marzo) il Circus del Motomondiale tornerà a fare da capolino. Sul circuito di Losail si darà il via alla danze per il fine settimana del GP del Qatar. In MotoGP gli spunti di interesse non mancano. La classe regina si ritrova e l'incertezza regna sovrana. Nel corso dei test che si sono tenuti su questa stessa pista Yamaha e Ducati hanno fatto vedere le cose migliori: la moto di Iwata ha colpito per la sua velocità sul giro secco, mentre la Rossa è parsa più consistente sulla durata. Da questo punto di vista sarà interessante capire anche come Valentino Rossi saprà inserirsi. Il "Dottore" passato al Team Yamaha Petronas, avrà sempre a disposizione una M1 ufficiale, ma ha cambiato dopo 15 anni nella squadra Factory. Al fianco dell'amico/rivale Franco Morbidelli, Valentino vorrà dimostrarsi all'altezza della situazione e ...

