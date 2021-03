Per colpa dei vaccini volano stracci tra Walter Zenga e Cecchi Paone - (Di lunedì 22 marzo 2021) Roberta Damiata Duro scontro tra Walter Zenga e Cecchi Paone sulla scelta dell'ex calciatore di vaccinarci nei paesi arabi con il vaccino cinese. Gli animi si scaldano a tal punto da richiedere l'intervento di Barbara D'Urso per placare gli animi Scontro dai toni molto accesi tra l’ex calciatore Walter Zenga e Alessandro Cecchi Paone, che ospiti a “Live Non è la D’Urso” non se le sono mandate a dire tanto da far intervenire Barbara D’Urso che ha minacciato entrambi di chiudere i microfoni. Tutto è cominciato quando Zenga in collegamento da Dubai ha dichiarato di essersi vaccinato nei Paesi Arabi dove risiede stabilmente con il vaccino cinese Sinopharm attualmente non disponibile in Italia. Oltre ad aver raccontato ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Roberta Damiata Duro scontro trasulla scelta dell'ex calciatore di vaccinarci nei paesi arabi con il vaccino cinese. Gli animi si scaldano a tal punto da richiedere l'intervento di Barbara D'Urso per placare gli animi Scontro dai toni molto accesi tra l’ex calciatoree Alessandro, che ospiti a “Live Non è la D’Urso” non se le sono mandate a dire tanto da far intervenire Barbara D’Urso che ha minacciato entrambi di chiudere i microfoni. Tutto è cominciato quandoin collegamento da Dubai ha dichiarato di essersi vaccinato nei Paesi Arabi dove risiede stabilmente con il vaccino cinese Sinopharm attualmente non disponibile in Italia. Oltre ad aver raccontato ...

Ultime Notizie dalla rete : Per colpa Fonseca: 'Primo tempo senza coraggio, forse non riesco a motivare la Roma' Paulo Fonseca è chiamato ad analizzare l'ennesima sconfitta della Roma contro una squadra di vertice. "Magari non abbiamo la mentalità per lottare con un certo tipo di squadre - ammette il tecnico della Roma - primo tempo senza coraggio, poi ho visto una squadra diversa nel secondo tempo. Abbiamo preso l'iniziativa ed è stata una ...

Letta e Salvini come i ladri di Pisa Con la sponda del segretario Pd, Salvini polarizza lo scontro, focalizza l'attenzione; concentra i riflettori su loro due soltanto e oscura tutti gli altri, anche per colpa dei media malati di ...

Primavera a tavola, primizie 'salate' per colpa del freddo - Terra & Gusto Agenzia ANSA Fonseca: "Primo tempo senza coraggio, ma è anche colpa mia" "Probabilmente non riesco a trasmettere le giuste motivazioni" Fonseca rivela che di questa vera e propria sindrome con le grandi ne ha parlato con la squadra: "Ovviamente ma è difficile spiegare per ...

Gotti: "La nostra colpa è di non aver sfruttato al meglio le occasioni" Al 37’ la grande giocata di Marusic, che riceve palla, lavora il tiro e lo sgancia: pallone all'angolo lontano della porta Vantaggio ospite, l'Udinese non ci sta. Il portiere dice no pure a Luis… Legg ...

