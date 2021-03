Orrore nel tarantino. Avvelenati 17 gatti (Di domenica 21 marzo 2021) Orrore a Gandoli. Circa 17 gatti sono morti Avvelenati. A lanciare l’allarme è l’Oipa Taranto per voce della sua delegata Stefania Bottiglia. Le carcasse dei poveri felini sarebbero state trovate in zone diverse. Coinvolti, come riporta il Quotidiano di Puglia, anche due gatti di proprietà, trovati agonizzanti dal proprietario. Uno di loro è riuscito a salvarsi, l’altro purtroppo, non ce l’ha fatta. L’invito della delegata OIPA, è quello di denunciare per approfondire le cause di questi decessi e identificare eventuali responsabili. first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di domenica 21 marzo 2021)a Gandoli. Circa 17sono morti. A lanciare l’allarme è l’Oipa Taranto per voce della sua delegata Stefania Bottiglia. Le carcasse dei poveri felini sarebbero state trovate in zone diverse. Coinvolti, come riporta il Quotidiano di Puglia, anche duedi proprietà, trovati agonizzanti dal proprietario. Uno di loro è riuscito a salvarsi, l’altro purtroppo, non ce l’ha fatta. L’invito della delegata OIPA, è quello di denunciare per approfondire le cause di questi decessi e identificare eventuali responsabili. first appeared on Tarantini Time.

Advertising

solferinolibri : RT @GiuliaCiarapix: Avete letto “Biancaneve nel Novecento” di Marilù Oliva @solferinolibri? No? Rimediate. Storia straziante, l'orrore del… - GiuliaCiarapix : Avete letto “Biancaneve nel Novecento” di Marilù Oliva @solferinolibri? No? Rimediate. Storia straziante, l'orrore… - elenaricci1491 : Orrore nel tarantino. Avvelenati 17 #gatti - TarantiniTime : Orrore nel tarantino. Avvelenati 17 #gatti - PMO_W : @stebaraz Per brevità e visto che è linkato nel thread, che è pubblico, basta fare riferimento al pezzo, sfacciatis… -

Ultime Notizie dalla rete : Orrore nel 5 libri sul cambiamento climatico da leggere ... il "testimone inascoltato", quando cercò di svelare l'orrore dell'Olocausto e non fu creduto. In ... adesso, per salvare un mondo ormai trasformato in una immensa fattoria a cielo aperto? Nel suo nuovo ...

Total Overfuck, torna l'ombra della censura sull'opera di Miguel Ángel Martín Nel 1995 fu sequestrato Psycho Pathia Sexualis (opera raccolta in Total Overfuck insieme ad altre ... dopo 25 anni ancora sconvolge e genera dibattito, dimostrando che l'orrore quotidiano a cui la ...

Sei leoni avvelenati e fatti a pezzi: l’orrore nel parco nazionale in Uganda Fanpage.it Galleria degli orrori in difesa, Carrarese trafitta anche dalla Giana (0-2) Ottava sconfitta casalinga, record senza precedenti per la squadra di Baldini. Erroracci di Ermacora e Valietti ...

Juventus, i tifosi perdono definitivamente la pazienza In attesa che possa tornare Dybala non si salva quasi nessuno nei giudizi dei tifosi. A partire da Pirlo: “Spiace ma Pirlo deve lasciare proprio stasera se ha un minimo di dignità o ancora: ” Spero ch ...

... il "testimone inascoltato", quando cercò di svelare l'dell'Olocausto e non fu creduto. In ... adesso, per salvare un mondo ormai trasformato in una immensa fattoria a cielo aperto?suo nuovo ...1995 fu sequestrato Psycho Pathia Sexualis (opera raccolta in Total Overfuck insieme ad altre ... dopo 25 anni ancora sconvolge e genera dibattito, dimostrando che l'quotidiano a cui la ...Ottava sconfitta casalinga, record senza precedenti per la squadra di Baldini. Erroracci di Ermacora e Valietti ...In attesa che possa tornare Dybala non si salva quasi nessuno nei giudizi dei tifosi. A partire da Pirlo: “Spiace ma Pirlo deve lasciare proprio stasera se ha un minimo di dignità o ancora: ” Spero ch ...