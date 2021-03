Meteo | le previsioni di lunedì 22 marzo

(Di domenica 21 marzo 2021) Inizio settimana caratterizzato da un deciso miglioramento delle condizioni, anche se è atteso un ultimo colpo di coda dell’inverno. Miglioramento che riguarderà pure le aree del Sud Italia, anche se sulle zone peninsulari e sulla Sicilia ci saranno ancora piogge e temporali. Per22, in particolare, leannunciano sole e clima mite di giorno al Nord, tempo instabile dalle Marche meridionali alla Puglia, sugli Appennini, in Calabria e sulla Sicilia settentrionale con possibili temporali, venti forti e nevicate a bassa quota (LE).

