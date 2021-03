La prospettiva liberaldemocratica e il dibattito per unire i riformisti

(Di domenica 21 marzo 2021) Quanto sono cambiate le cose nella politica italiana nell’ultimo mese, con Mario Draghi a Palazzo Chigi e una nuovariformista eper il paese. In attesa di uscire dalla crisi pandemica, sempre troppo tardi per l’incapacità del precedente governo, i partiti della stagione del bipopulismo perfetto sono stati travolti dall’effetto Draghi. Vedremo come e se ne usciranno davvero trasformati, ma i primi segnali sono confortanti, con una Lega sfelpata e di governo, con una spettacolare e inesorabile implosione grillina e, soprattutto, con il Pd della sottomissione strategica adesso guidato da un Enrico Letta già operativo nel cercare di rompere l’incantesimo di Giuseppe Conte e associati. E, poi, con idi Italia Viva, Azione e PiùEuropa, più i socialisti e i liberali, che si incontrano virtualmente ...

