Il Ponte sullo Stretto e le 'briciole' per il Sud, Musumeci: 'Attendo confronto con Giovannini' (Di domenica 21 marzo 2021) "Avrei tutto il diritto a pensar male, secondo la filosofia andreottiana. Ma siccome continuo a credere nella leale collaborazione fra le istituzioni, prima di esprimere giudizi definitivi voglio ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 21 marzo 2021) "Avrei tutto il diritto a pensar male, secondo la filosofia andreottiana. Ma siccome continuo a credere nella leale collaborazione fra le istituzioni, prima di esprimere giudizi definitivi voglio ...

Advertising

fattoquotidiano : In Parlamento nasce la coalizione per il Ponte sullo Stretto: i renziani si alleano a Lega e Berlusconi - GassmanGassmann : In alternativa al ponte sullo stretto, i promotori potrebbero provare l’attraversamento con questo sistema. Fate le… - StefanoFeltri : Lega, Forza Italia e Italia viva iinsieme nell'intergruppo per il Ponte sullo stretto di Messina - Etruria72 : RT @ilvocio: Secondo Salvini, il ponte sullo Stretto collegherebbe l'Italia all'Europa. Borgonzoni, esci da questo corpo! Lucillola @Lucil… - Axelandro75 : @LegaSalvini Ma il ponte sullo stretto lo vorrà fare per andare più comodo ai processi? ?? -