**Dl Sostegni: Salvini, 'primo mattone, prossimo scostamento se serve anche 100 mld'** (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Il dl Sostegni "è il primo mattoncino ma occorrerà fare molto di più. Per lo scostamento di bilancio noi chiederemo al governo Draghi coraggio, visione, di mettere tutto quello che serve". Lo dice Matteo Salvini alla Scuola di formazione politica della Lega. "Nel prossimo decreto ad aprile ci sarà bisogno di mettere non qualcosina, ma una montagna. E' la benzina da rimettere nel motore. Con 20 miliardi non vai da nessuna parte, se servono anche 100 miliardi". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Il dl"è ilmattoncino ma occorrerà fare molto di più. Per lodi bilancio noi chiederemo al governo Draghi coraggio, visione, di mettere tutto quello che". Lo dice Matteoalla Scuola di formazione politica della Lega. "Neldecreto ad aprile ci sarà bisogno di mettere non qualcosina, ma una montagna. E' la benzina da rimettere nel motore. Con 20 miliardi non vai da nessuna parte, se servono100 miliardi".

Advertising

MiC_Italia : DL sostegni, @dariofrance: «Oltre un miliardo per la cultura Indennità di 2.400 euro per i lavoratori dello spetta… - Agenzia_Ansa : Letta va all'attacco di Salvini. 'Il decreto Sostegni - dice - aiuta lavoratori e imprese. Bene Draghi. Bene i mini… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Marzo: Draghi ammette: “Sì, è un condono”. Dl sostegni - TV7Benevento : **Dl Sostegni: Salvini, 'primo mattone, prossimo scostamento se serve anche 100 mld'**... - MarinoBruschini : RT @MediasetTgcom24: Dl Sostegni, Landini: 'I lavoratori vanno vaccinati, non licenziati' #MaurizioLandini -