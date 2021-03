Covid in Campania, dopo 25 giorni diminuisce il numero degli attualmente positivi (Di domenica 21 marzo 2021) Per la prima volta oggi in Campania dopo 25 giorni diminuisce (sia pure di poco) il numero degli attualmente positivi. Inoltre questa settimana il numero dei nuovi positivi è inferiore del 16%... Leggi su ilmattino (Di domenica 21 marzo 2021) Per la prima volta oggi in25(sia pure di poco) il. Inoltre questa settimana ildei nuoviè inferiore del 16%...

Advertising

antoguerrera : Caro governatore @VincenzoDeLuca, lei si è fatto vaccinare a dicembre scorso nonostante non fosse in prima linea de… - SkyTG24 : Covid Campania, prorogate fino al 5 aprile chiusure di piazze e parchi - fanpage : #Covid19, restrizioni in vigore fino al 5 aprile in Campania, la nuova ordinanza di Vincenzo De Luca - AskdataCovid : #Covid 21 Marzo 2021 in Campania i morti sono 26 mentre i nuovi positivi accertati sono 1.810. Il totale dei tampon… - toni08061963 : RT @riktroiani: Parte oggi, anche in #Campania, l'utilizzo di anticorpi #monoclonali per la cura del #Covid. Sono stati somministrati per l… -