Allegri | «I giocatori sono diventati uno strumento per dimostrare che gli allenatori sono bravi»

(Di lunedì 22 marzo 2021) Esordisce con una battuta al suo arrivo nel salotto di Sky Sport Massimilianodue anni che on parlo, speriamo che non dica troppe cazzate» Poi subito la domanda che tutti si aspettavano sul suo futuro che molti vedono a Napoli o Roma «Non so ancora niente e stasera per me è un piacere per fare una chiacchierata. Ultimamente ho visto un po’ di partite e mi immedesimavo nell’allenatore per vedere le sostituzioni e non ne indovinavo una. Ho fatto un po’ di riflessioni, credo che in questo momento il calcio italiano ha bisogno di rimboccarsi le maniche, che le eliminazioni in Europa debbano far riflettere. Ho avuto la fortuna di essere cresciuto convecchio stile. La parola equilibrio serve nel calcio come nella vita. Quando sento parlare di moduli e intransigenza non ...