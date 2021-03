Ultime Notizie Roma del 20-03-2021 ore 18:10 (Di sabato 20 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora puliti primo piano non è il momento di chiedere soldi ma di dargli bisogna aiutare ad uscire dalla pandemia poi si penserà al debito lo dice Mario Draghi che ha presentato il decreto sostegni da 32 miliardi per imprese e lavoro sottolineando che si tratta di risposta parziale ma il massimo che si sia potuto fare l’operazione che sarà corretta con un nuovo scostamento ad aprire va all’attacco Fratelli d’Italia con la leader meloni aspettative deluse cifre ridicole rispetto alle perdite subite dalle imprese il premier draghi e in continuità con Conte pressing di Confcommercio Ristori non bastano serve di più la UIL scrive il condono uno schiaffo a chi paga le tasse vaccini altolà europeo ad astra zeneca rispetti il contratto prima di iniziare a consegnare in altri paesi dice la ... Leggi su romadailynews (Di sabato 20 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora puliti primo piano non è il momento di chiedere soldi ma di dargli bisogna aiutare ad uscire dalla pandemia poi si penserà al debito lo dice Mario Draghi che ha presentato il decreto sostegni da 32 miliardi per imprese e lavoro sottolineando che si tratta di risposta parziale ma il massimo che si sia potuto fare l’operazione che sarà corretta con un nuovo scostamento ad aprire va all’attacco Fratelli d’Italia con la leader meloni aspettative deluse cifre ridicole rispetto alle perdite subite dalle imprese il premier draghi e in continuità con Conte pressing di Confcommercio Ristori non bastano serve di più la UIL scrive il condono uno schiaffo a chi paga le tasse vaccini altolà europeo ad astra zeneca rispetti il contratto prima di iniziare a consegnare in altri paesi dice la ...

