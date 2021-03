Tennis: Atp Acapulco, Musetti ko in semifinale contro Tsitsipas (Di sabato 20 marzo 2021) Acapulco, 20 mar. -(Adnkronos) – Si ferma in semifinale la splendida corsa del 19enne toscano Lorenzo Musetti al torneo Atp 500 di Acapulco (cemento, montepremi 1.053.560 dollari). Il giovane azzurro, numero 120 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede al greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del ranking Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-3 in un’ora e 19 minuti. Tsitsipas sfiderà in finale il tedesco Alexander Zverev, numero 7 del mondo e 2 del seeding. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 marzo 2021), 20 mar. -(Adnkronos) – Si ferma inla splendida corsa del 19enne toscano Lorenzoal torneo Atp 500 di(cemento, montepremi 1.053.560 dollari). Il giovane azzurro, numero 120 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede al greco Stefanos, numero 5 del ranking Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-3 in un’ora e 19 minuti.sfiderà in finale il tedesco Alexander Zverev, numero 7 del mondo e 2 del seeding. L'articolo CalcioWeb.

