Spezia-Cagliari, gol incredibile di Maggiore: pallonetto involontario, Cragno beffato (VIDEO) (Di sabato 20 marzo 2021) Il VIDEO con il gol di Giulio Maggiore che vale il 2-0 contro il Cagliari per uno Spezia che potrebbe così fare il passo decisivo per la salvezza. Il centrocampista ligure segna un gol davvero particolare, calciando sul secondo palo e schiacciando la palla così tanto a terra che questa si impenna beffando Cragno con un pallonetto impronosticabile. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Ilcon il gol di Giulioche vale il 2-0 contro ilper unoche potrebbe così fare il passo decisivo per la salvezza. Il centrocampista ligure segna un gol davvero particolare, calciando sul secondo palo e schiacciando la palla così tanto a terra che questa si impenna beffandocon unimpronosticabile. In alto il. SportFace.

Advertising

ZZiliani : Al pronti-via dei match con Cagliari, Spezia e Sassuolo ci sono stati tre falli da rosso di #Ronaldo, #Frabotta e… - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - WhoScored : ?? Federico Chiesa's last five appearances for Juventus: ?? Cagliari ??? ?? FC Porto ?? ?? Lazio ??? ?? Spezia ? ?? Veron… - ItalianSerieA : Post: Serie A Week 28: Result SPEZIA 2 – 0 CAGLIARI, Saturday 20 March 2021 - Krosniak_ : @lenajesteem Spezia Cagliari XD -