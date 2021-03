Roma - Napoli, Fonseca: "Non voglio alibi sulle assenze" (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 marzo 2021 - Dopo il sorteggio dei quarti di finale dove affronterà l' Ajax , la Roma torna con la testa al campionato. Domani sera è in programma il big match contro il Napoli e i ... Leggi su quotidiano (Di sabato 20 marzo 2021), 20 marzo 2021 - Dopo il sorteggio dei quarti di finale dove affronterà l' Ajax , latorna con la testa al campionato. Domani sera è in programma il big match contro ile i ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I precedenti di #RomaNapoli ?? - ZZiliani : Roma-Napoli è in programma domenica 21 e per la Roma un rinvio a lunedì, visto che giovedi 18 gioca in Ucraina, sar… - Raiofficialnews : “Le città italiane nascondono un’enorme quantità di segreti: dovunque si volga lo sguardo sgorgano storie, personag… - GoldelNapoli : Verso Roma-Napoli, azzurri tutti negativi - ottopagine : Roma - Napoli, Fonseca: 'Siamo pronti, nessun alibi' #Napoli -