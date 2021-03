Mobilità 2021, anche i docenti part time possono presentare domanda. Quali posti ottengono, cosa devono fare (Di sabato 20 marzo 2021) Attesa nei prossimi giorni l'Ordinanza ministeriale sulla Mobilità 2021/2022 (docenti, educatori, ATA e docenti IRC). Rimane ancora irrisolta la questione sul vincolo quinquennale per i docenti ed i DSGA neo immessi in ruolo dal 1° settembre 2020 e docenti FIT dal 1° settembre 2019 con graduatorie pubblicate entro 30 dicembre 2019. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 marzo 2021) Attesa nei prossimi giorni l'Ordinanza ministeriale sulla/2022 (, educatori, ATA eIRC). Rimane ancora irrisolta la questione sul vincolo quinquennale per ied i DSGA neo immessi in ruolo dal 1° settembre 2020 eFIT dal 1° settembre 2019 con graduatorie pubblicate entro 30 dicembre 2019. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità 2021 Transizione ambientale. C40, Milano vince il bando per la logistica urbana a zero emissioni Milano, 20 marzo 2021 " Milano si è aggiudicata il bando internazionale "Zero Emission Urban Goods Transportation ...più ampia adottata dall'Amministrazione Comunale con il Piano Urbano della Mobilità ...

Lavori in corso in città: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 22 marzo ... per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 17 giugno 2021.dei marciapiedi per i lavori sul ponte relativi al progetto di sviluppo della rete di mobilità ...

