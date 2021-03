Milano Digital Week, col Covid centrali competenze tecnologiche e trasversali (Di sabato 20 marzo 2021) Dalla pandemia è emersa la necessità di lavorare anche sulle competenze tecnologiche e trasversali. Dal diffondersi del lavoro da remoto alla Digitalizzazione, da nuovi stili di leadership a inedite leve motivazionali, tanto i manager quanto i collaboratori hanno dovuto rivedere il loro approccio alla sfera professionale. Questa la sintesi della conference ‘Il Futuro del lavoro. I lavori del futuro’ svoltasi oggi nell’ambito della Milano Digital Week ‘Città equa e sostenibile’. “E’ evidente – ha affermato la manager Silvia Zanella – la necessità di persone che abbiano competenze tecnologiche e che si occupino di governare la tecnologia. Prima della pandemia le persone odiavano il proprio posto di lavoro non solo nel contenuto, ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 marzo 2021) Dalla pandemia è emersa la necessità di lavorare anche sulle. Dal diffondersi del lavoro da remoto allaizzazione, da nuovi stili di leadership a inedite leve motivazionali, tanto i manager quanto i collaboratori hanno dovuto rivedere il loro approccio alla sfera professionale. Questa la sintesi della conference ‘Il Futuro del lavoro. I lavori del futuro’ svoltasi oggi nell’ambito della‘Città equa e sostenibile’. “E’ evidente – ha affermato la manager Silvia Zanella – la necessità di persone che abbianoe che si occupino di governare la tecnologia. Prima della pandemia le persone odiavano il proprio posto di lavoro non solo nel contenuto, ma ...

Advertising

Corriere : Ceo non è abbastanza: Musk si proclama «Techno King» di Tesla - TV7Benevento : Milano Digital Week, col Covid centrali competenze tecnologiche e trasversali... - fisco24_info : Milano Digital Week, col Covid centrali competenze tecnologiche e trasversali: Dalla pandemia è emersa la necessità… - lifestyleblogit : Milano Digital Week, col Covid centrali competenze tecnologiche e trasversali - - BnB_Ferroviere : Gli under 35 illuminano la Milano Digital Week: le migliori idee per un futuro migliore Via @ForbesItalia -