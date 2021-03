Mihajlovic | Papa Francesco e ' La partita della vita'

(Di sabato 20 marzo 2021) Un viaggio alla scoperta di vizi e virtù dell'uomo. Con lo sport tra i protagonisti. Questo percorso avrà come accompagnatore d'eccezione il Pontefice, per la prima volta protagonista di una serie - ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic Papa

... Mara Venier, J - Ax, Silvia Avallone, Elisa Di Francisca e Sinisa. L'incontro con il Pontefice ? Al termine delle registrazioni televisive, tutti i protagonisti hanno incontrato il, ...Sinisaè stato un grande calciatore e da anni ricopre il ruolo di allenatore in Serie A, ma ha ... in occasione di un progetto televisivo, ha avuto modo di raccontarle anche aFrancesco .Sinisa Mihajlovic, attuale mister del Bologna, ha parlato, tra le altre cose, della guerra vissuta sulla sua pelle e non solo.Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, in una intervista a Tuttosport ha raccontato la sua infanzia difficile vissuta ai tempi della guerra. Il tecnico rossoblù ha poi parlato anche del recente ...