Magistrato arrestato: indagato un altro giudice (Di sabato 20 marzo 2021) C'e' un altro giudice indagato nell'inchiesta su un presunto giro di denaro per aggiustare processi negli uffici giudiziari di Catanzaro che ha portato alla condanna in primo grado dell'ex presidente di sezione della Corte d'Appello Marco Petrini a 4 anni e 4 mesi . Lo scrive la Gazzetta del Sud. La Procura di Salerno ha chiesto e ottenuto una proroga di sei mesi delle indagini. Nel fascicolo, con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari, risultano iscritti lo stesso Petrini e il consigliere della Corte d'Appello del capoluogo calabrese Domenico Commodaro. I fatti contestati sarebbero avvenuti a Catanzaro intorno al mese di febbraio del 2018. Nella richiesta inoltrata al gip il procuratore Giuseppe Borrelli e dal sostituto Maria Benincasa – riporta la Gazzetta del Sud – si spiega che "non possono concludersi le indagini preliminari ...

