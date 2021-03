LIVE Musetti-Tsitsipas 1-6, ATP Acapulco in DIRETTA: doppio break del greco che conquista il primo set! (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.15 Stefanos Tsitsipas vince il primo parziale per 6 giochi a 1: dopo un buon avvio di Lorenzo Musetti, l’azzurro è calato. Ma soprattutto il greco non ha lasciato spazio a rimonte, collezionando due break fondamentali per la conquista del set. FINE primo SET 1-6 primo SET Tsitsipas! Il greco chiude con un ace. 40-30 SET POINT! Serve&volley di Tsitsipas che chiude con lo smash con saltello. 30-30 Altra rasoiata al servizio. 15-30 Ottima prima del greco. 0-30 CHE VINCENTE DI DIRITTO DI Musetti! Diagonale pazzesco dell’azzurro. 0-15 Scappa via il diritto diagonale del greco ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.15 Stefanosvince ilparziale per 6 giochi a 1: dopo un buon avvio di Lorenzo, l’azzurro è calato. Ma soprattutto ilnon ha lasciato spazio a rimonte, collezionando duefondamentali per ladel set. FINESET 1-6SET! Ilchiude con un ace. 40-30 SET POINT! Serve&volley diche chiude con lo smash con saltello. 30-30 Altra rasoiata al servizio. 15-30 Ottima prima del. 0-30 CHE VINCENTE DI DIRITTO DI! Diagonale pazzesco dell’azzurro. 0-15 Scappa via il diritto diagonale del...

