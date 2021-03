Lazio | Caicedo verso il forfait | Inzaghi pensa al sostituto

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 marzo 2021)ilcontro l'Udinese. Il centravanti ha riportato un edema plantare, oggi sarà valutata la sua condizionea rischio per la gara contro l'Udinese. L'ecuadoriano, nella giornata di ieri, si è recato in Paideia per sottoporsi ad alcuni controlli: l'attaccante ha riportato un edema al tendine del piede e, per domani, la sua presenza è in bilico. Il giocatore – dopo il riposo in Champions League – era il candidato numero uno per affiancare Immobile in avanti, ora si propongono Correa e Muriqi. I DETTAGLI SUNEWS24