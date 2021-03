La Web Tax è un abbaglio E non andrà in porto La profezia di Maffè

Leggi su formiche

(Di sabato 20 marzo 2021) Web Tax, ancora un giro di boa. Ora l’ultimo miglio verso il traguardo finale, cioè la tassazione dei ricavi dei colossi del web, da Google ad Amazon, passando per Facebook. A stringere ancora di più il bullone, Italia e Francia, i cui rispettivi ministri dell’Economia, Daniele Franco e Bruno Le Maire, si sono incontrati ieri a Roma. Messaggio di fondo, avanti tutta verso una tassazione delle big tech nei 139 Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) dove operano. Possibilmente entro luglio mese in cui dovrebbe vedere la luce un accordo internazionale, con sponda Usa, per tassare i ricavi dei colossi del web. Ma c’è chi su questo ha qualche dubbio. Come Carlo Alberto Carnevale, economista della Sda Bocconi. Che a Formiche.net spiega perché è lecito dubitare di un’intesa finale in estate. “Partiamo da un presupposto, tassare i ...