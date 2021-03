Iran potrebbe essere in possesso di missili invincibili (Di sabato 20 marzo 2021) Secondo un rapporto pubblicato dalla rete statunitense Fox News, l’Iran avrebbe decine di missili pronti per il lancio. Il media statunitense inoltre avverte che questi missili costituiscono solo una piccola parte della capacità militare Iraniana. Fox ha anche sottolineato il progresso tecnologico delle munizioni e alla costruzione di nuovi siti di lancio di missili balistici. Leggi su periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) Secondo un rapporto pubblicato dalla rete statunitense Fox News, l’avrebbe decine dipronti per il lancio. Il media statunitense inoltre avverte che questicostituiscono solo una piccola parte della capacità militareiana. Fox ha anche sottolineato il progresso tecnologico delle munizioni e alla costruzione di nuovi siti di lancio dibalistici.

amnestyitalia : #AhmadrezaDjalali, accademico iraniano-svedese, è stato condannato a morte in Iran a seguito di un processo iniquo.… - martamaimone : RT @amnestyitalia: #AhmadrezaDjalali, accademico iraniano-svedese, è stato condannato a morte in Iran a seguito di un processo iniquo. L'es… - DOLLATALINA : RT @AmnestyPerugia: #AhmadrezaDjalali, accademico iraniano-svedese, è stato condannato a morte in Iran a seguito di un processo iniquo. L'e… - angels74921883 : RT @AmnestyPerugia: #AhmadrezaDjalali, accademico iraniano-svedese, è stato condannato a morte in Iran a seguito di un processo iniquo. L'e… - HNreturns : RT @AmnestyPerugia: #AhmadrezaDjalali, accademico iraniano-svedese, è stato condannato a morte in Iran a seguito di un processo iniquo. L'e… -