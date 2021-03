Fonseca: 'Pronti per il Napoli, niente alibi. Smalling out' (Di sabato 20 marzo 2021) ROMA - Vigilia dell'atteso big match, domani sera Roma e Napoli si sfideranno in un vero e proprio spareggio nella lotta alla zona Champions League. Le due squadre sono a quota 50 punti in classifica ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 20 marzo 2021) ROMA - Vigilia dell'atteso big match, domani sera Roma esi sfideranno in un vero e proprio spareggio nella lotta alla zona Champions League. Le due squadre sono a quota 50 punti in classifica ...

